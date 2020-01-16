انقرة تحتج على القاهرة بعد مداهمة مكتب وكالة الاناضول وتوقيف أربعة بينهم تركي

2020/01/16 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – دهمت سلطات الأمن المصرية مكتب وكالة الأنباء التركية (الأناضول) في القاهرة وأوقفت أربعة موظفين بينهم تركي، بحسب ما قالت الوكالة الاربعاء، في وقت تشهد العلاقة بين البلدين توترا حادا.وقالت الوكالة على حسابها على موقع تويتر “الشرطة المصرية تداهم الثلاثاء مكتب الأناضول في القاهرة وتوقف 4 عاملين بينهم تركي، وتقتادهم إلى […]

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