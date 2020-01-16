العراق وقطر.. تنسيق لخفض التصعيد

2020/01/16 | 00:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

في زيارةٍ هي الثانية من نوعها الى بغداد، بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، امس الاربعاء مع الرئاسات الثلاث خفض التصعيد في المنطقة، مع المضي بتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

يأتي ذلك في وقت أعلن وزيرا خارجية البلدين الشقيقين الاتفاق على العمل المشترك لتهدئة الوضع في المنطقة وحرية الملاحة في الخليج.

وبحسب بيان رئاسي تلقته "الصباح" فإن رئيس الجمهورية برهم صالح بحث خلال استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "الوضع الراهن إقليمياً ودولياً وسبل التهدئة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحكمة والحوار لتخفيف حدة التوتر والتصعيد".

وبيّن رئيس الجمهورية أن العراق يمكن أن يكون عاملاً للتفاهم الإيجابي ونقطة استقرار وسلام بين القوى الإقليمية والدولية، ويدعم توحيد الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية لكي تنعم شعوب المنطقة بالسلام والرفاهية، مشيراً الى أن البلد لن يكون منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة مجاورة أو ساحة لحرب جديدة تستنزف طاقات ومقدرات الشعوب.

بدوره أكد وزير الخارجية القطري حساسية الوضع الراهن، مشيراً الى أهمية التنسيق والعمل المشترك مع الاطراف الإقليمية والدولية بغية الوصول الى حلول سلمية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

كما تمت مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وقطر، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

من جانبه، عد وزير الخارجية محمد علي الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الزيارة "ستراتيجية مهمة للبلدين"، ناقشنا فيها تهدئة الوضع في المنطقة وحرية الملاحة في الخليج.

وأضاف الوزير الحكيم كما "شددنا على ضرورة احترام سيادة العراق من جميع الأطراف ورفض تحويل أراضينا لساحة للصراع"، مبيناً "ركزنا على ضرورة تهدئة التوتر بين إيران والولايات المتحدة".

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