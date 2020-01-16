نجاة المراسل منذر الجبوري من محاولة اغتيال في بابل

2020/01/16 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _خاصافاد مصدر امني، الاربعاء، بنجاة المراسل منذر الجبوري من محاولة اغتيال في بابل. وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "الاعلامي منذر الجبوري، مراسل قناة الايام ومدير اذاعة المدينة في محافظة بابل، قد نجا من محاولة اغتيال فاشلة بعد أن اطلق مسلحون مجهولون النار دون أن يصاب".

بغداد اليوم ـ ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن تسلم اللواء حامد الشمري مهام قائد شرطة ديالى، خلفاً للواء فيصل العبادي.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، إن "اللواء حامد خليل يعقوب الشمري، تسلم مهام قائد شرطة ديالى خلفاً للواء فيصل كاظ

بغداد اليوم- ميسان

أتخذ مجموعة من شيوخ ووجهاء قضاء المجر في محافظة ميسان، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، موقفاً بحق الاشخاص الذين يهددون المؤسسات التربوية ودوائر الدولة في القضاء.

وقال أحد الشيوخ لـ(بغداد اليوم)، إنهم "قرروا البراءة

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مدير ناحية ابي صيدا وكالة عبدالله الحيالي، الاربعاء 15 كانون الثاني 2020، عن عودة الوجبة الاولى من نازحي حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "اكثر من 100 اسرة نازحة من قريتي ابو كرم

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