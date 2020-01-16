يوفنتوس يكتسح أودينيزي ويبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا

2020/01/16 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفنتوس يكتسح أودينيزي 4-0 ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

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