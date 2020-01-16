مانشستر يونايتد يتخطى وولفرهامتون ويتقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي

2020/01/16 | 01:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر يونايتد يتغلب على ولفرهامتون ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

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