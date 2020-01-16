يوفنتوس يعبر اودنيزي بسهولة في كأس ايطاليا

2020/01/16 | 01:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

مباراة من جانب واحد، حقق يوفنتوس فوزًا عريضًا على نظيره أودينيزي، بنتيجة (4-0)، في دور الـ16 من كأس إيطاليا، ليتأهل اليوفي للدور ربع النهائي.

أحرز جونزالو هيجواين هدف بالدقيقة 16، باولو ديبالا هدفين بالدقائق 26 و58، واختتم دوجلاس كوستا أهداف البيانكونيري بالدقيقة 61.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس الفائز من مباراة بارما وروما، والتي ستقام غدًا الخميس، في الدور المقبل.

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