مانشستر يونايتد يتخطى عقبة ولفرهامتون في كأس انكلترا

2020/01/16 | 01:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لحق مانشستر يونايتد بركب المتأهلين إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالتغلب مساء اليوم الأربعاء على وولفرهامبتون بهدف دون رد، في مباراة الإعادة بالدور الثالث التي احتضنها ملعب أولد ترافورد.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد خوان ماتا في الدقيقة 67.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة، بعدما مرر ماتا كرة بينية مميزة، انفرد على إثرها جيمس بالحارس رودي، وحاول مراوغته، إلا أن الحارس تمكن من إخراجها إلى ركلة ركنية.

ورد وولفرهامبتون بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة، عبر خيمينيز، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.

وهدأت المباراة في الدقائق التالية، قبل أن يتوغل مارسيال من الجانب الأيسر في الدقيقة 28، ويمرر كرة لماتا داخل منطقة الجزاء، الذي سدد بدوره كرة تصدى لها ببراعة رودي.

ومع بداية الشوط الثاني، أطلق ماتا صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 50، أمسك بها رودي بنجاح.

وحاول خيمينيز مغالطة روميرو بتسديدة مقوصة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 55، إلا أنه كرته ذهبت أعلى العارضة.

وأجرى سولسكاير تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 63، بنزول راشفورد وبيريرا على حساب جيمس وجرينوود على الترتيب.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 67، بعدما مرر مارسيال كرة سحرية لماتا، الذي انفرد بالمرمى ووضع كرة ساقطة من فوق الحارس رودي.

وازدادت معاناة مانشستر يونايتد مع الإصابات هذا الموسم، بخروج راشفورد مصابًا بعد نزوله بـ16 دقيقة، حيث حل مكانه لينجارد في الدقيقة 79.

د بيريرا كرة من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها حارس وولفرهامبتون، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

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