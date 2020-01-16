اتفاق على ملء سد النهضة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان

2020/01/16 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان، على الاجتماع يومي 28و29 كانون الثاني الجاري في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.

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