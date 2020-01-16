2020/01/16 | 01:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن مجهولين احرقوا مدرسة في كربلاء، فيما وجه قائد شرطة المحافظة بالتحقيق ومعاقبة المقصرين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يحرقون مدرسة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يحرقون مدرسة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).