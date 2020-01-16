اليوم.. منتخبنا يلتقي أصحاب الأرض الكويت

2020/01/16 | 01:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

يلتقي اليوم منتخبنا الوطني نظيره الكويتي في الساعة الثامنة من مساء اليوم بافتتاح منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كاس اسيا لكرة اليد 2020 لحساب المجموعة الرابعة التي تحتضنها الكويت لغاية السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي والمؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2021 في مصر.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد كرة اليد حسام عبد الرضا لـ(الصباح الرياضي): ان الوفد تألف من رئيس الاتحاد سلام عواد رئيسا وعضوية هيثم عبد الستار والمدرب ظافر صاحب والمعالج مهند فتة علي والاداري علي سليم فضلا عن اللاعبين بلال حسن واحمد مكي وحسين علي حمزة ورائد عبد زيد وميثم عودة وماجد عبد الرضا وبدر الدين حمودي ومحمد صاحب وعلي طارق وكرار كاظم ومحمد علي وعلي عبد الرضا واحمد طارق وجاسم غصاب واحمد مالك ومهند عادل.

واضاف ان منتخبنا يلعب ضمن المجموعة الرابعة الى جانب الامارات وهونغ كونغ والكويت البلد المضيف فيما ضمت المجموعة الاولى كل من البحرين وايران ونيوزيلندا والثانية قطر واليابان والصين والثالثة كوريا الجنوبية والسعودية واستراليا ومن المقرر ان يلتقي منتخبنا في الدور الثاني نظيره الاماراتي يوم غد الجمعة وتختتم مباريات هذه الجولة بعد غد السبت بمواجهة هونغ كونغ.

واختتم منتخبنا تحضيراته لهذا الاستحقاق القاري باقامة معسكر تدريبي خارجي في البحرين شهد خوض مباراتين وديتين مع البحرين وكانت هذه المحطة فرصة جيدة للمدرب ظافر صاحب اذ زج عددا كبيرا من لاعبيه في قائمة الـ 18 النهائية للمنتخب في تلك المباراتين للوقوف على مستوياتهم الحقيقية والتعرف على نقاط الخلل والضعف من اجل عدم تكرارها مستقبلا الى جانب الاستفادة من الاحتكاك بالفريق البحريني ممثل القارة الاسيوية بمسابقة كرة اليد في دورة الالعاب الصيفية المقبلة التي تضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الصيف المقبل والمرشح الساخن لخطف تذكرة المشاركة في بطولة كاس العالم لكرة اليد 2021 ، وسبق معسكر المنامة فترة اعداد في تونس والقاهرة.

وكان امين سر الاتحاد الكويتي مدير البطولة قايد العدواني اعلن ان اللجنة المنظمة انهت الاستعدادات لاستضافة هذه البطولة القارية موضحا ان المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، الى جانب الكويت البلد (المضيف)، هي السعودية والامارات وقطر والبحرين وهونغ كونغ والصين والعراق وايران واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، مبينا ان جميع منافسات البطولة ستقام في الصالة الرئيسة لمجمع الشيخ سعد العبد الله للصالات فيما ستكون تدريبات المنتخبات على صالة اتحاد كرة اليد وصالة

نادي الكويت.

ولفت الى ان الاجتماع الفني للمنافسات اقيم يوم امس تحت اشراف اللجنة الفنية للاتحاد الاسيوي للعبة، وتم اعتماد اللاعبين بشكل رسمي لتمثيل منتخباتهم من واقع جوازات السفر، وكذلك تحديد الوان القميص الذي سيشارك به كل منتخب في البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. منتخبنا يلتقي أصحاب الأرض الكويت) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. منتخبنا يلتقي أصحاب الأرض الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).