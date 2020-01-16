2020/01/16 | 01:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية البصرة للمربد: سنصدر قريباً جدولاً جديداً لامتحانات نصف الأول للسنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/16 | 01:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية البصرة للمربد: سنصدر قريباً جدولاً جديداً لامتحانات نصف الأول للسنة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية البصرة للمربد: سنصدر قريباً جدولاً جديداً لامتحانات نصف الأول للسنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).