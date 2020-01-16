ملك‭ ‬الأردن‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭:‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران

2020/01/16 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬يؤيد‭ ‬بقاء‭ ‬جنود‭ ‬ألمان‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ ستراسبورغ‭ (‬فرنسا‭)-‬برلين‭ -‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ حذر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬‭”‬حرب‭ ‬شاملة‭”‬‭ ‬و‭”‬فوضى‭ ‬لا‭ ‬توصف‭”‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وايران‭.‬ وقال‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬‭”‬الآن،‭ ‬دعونا‭ ‬ننتقل‭ […]

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