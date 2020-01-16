2020/01/16 | 02:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يؤيد بقاء جنود ألمان على أرضه ستراسبورغ (فرنسا)-برلين -بغداد -الزمان حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأربعاء من ”حرب شاملة” و”فوضى لا توصف” في منطقة الشرق الأوسط في حال حصول مواجهة بين الولايات المتحدة وايران. وقال الملك عبد الله ”الآن، دعونا ننتقل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملك الأردن أمام البرلمان الأوروبي:حرب شاملة في حال المواجهة بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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