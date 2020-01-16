مقتل قائد في الحشد وسيطرة وهمية للاغتيالات في بغداد

2020/01/16 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬‭-‬الزمان‭: ‬نعى‭ ‬اللواء‭ ‬14‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬باللواء‭ ‬خلف‭ ‬دبوس‭ ‬الموسوي‭ ‬“ابو‭ ‬اشتر”‭ ‬الذي‭ ‬لقي‭ ‬مصرعه‭ ‬اثر‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬مؤسف‭ ‬اثناء‭ ‬اداء‭ ‬الواجب‭. ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬محمد‭ ‬الهاشمي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الطلبة‭ ‬الرياضي‭ ‬نجاته‭ ‬من‭ ‬الاغتيال‭ ‬في‭ ‬سيطرة‭ ‬وهمية‭ ‬لملثمين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العطيفية‭ ‬ببغداد‭ ‬فيما‭ ‬اصابوا‭ ‬ابنه‭ ‬سجاد‭ ‬باطلاقتين‭ ‬في‭ ‬ساقه‭.‬واشار‭ ‬الى‭ […]

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