18 قتيلاً مدنياً في غارات لطيران الأسد على إدلب

2020/01/16 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدلب‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬18‭ ‬مدنياً‭ ‬الأربعاء‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬شنّتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬رغم‭ ‬سريان‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬أعلنته‭ ‬موسكو‭ ‬الخميس‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬أنقرة‭.‬ وكان‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬مدنيين‭ […]

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