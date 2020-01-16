2020/01/16 | 02:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية البصرة تلغي جدول امتحانات نصف السنة وتعتزم إصدار آخر يتماشى مع العطلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/16 | 02:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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