2020/01/16 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي عاشت بلدية تملالت اسبوعا احتفاليا بمناسبة النسخة الثامنة من مهرجانها السنوي , والذي عرف نقلة نوعية على مستوى التنظيم والوجستيك و الحضور الجماهيري و المتابعة الإعلامية , و هو حدث يستحق التوقف عنده كلحظة تفكير تستدعي البعد السوسيولوجي لرصد حالة نحاج أتمنى ان لا يكون مؤقتا .تملالت مدينة عبور بلاشك , من القديم كانت محطة استراحة للقوافل الآتية من فاس نحو مراكش , ربما مشكلتها انها كانت ومازلت منطقة ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - اخنوش و الطريق الى الجنة !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الفرفار العياشي - اخنوش و الطريق الى الجنة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).