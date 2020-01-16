مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم يكشف الحالة النفسية لها.. فيديو

2020/01/16 | 02:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن الحالة النفسية التى تعيشها فى أزمتها الحالية ، وخاصة زوجها .وأكد لامارا أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بخير هى وعائلتها ، قائلا :”الحمد لله هي وأولادها بألف خير، ونطمئن جمهورها بأنها أفضل حاليًا”.وأكد لامارا ، خلال حديثه لبرنامج “تريندينج”، المذاع […]

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