مشاهد صادمة! إعدام 5000 جمل “قنصاً بالرصاص” في أستراليا

2020/01/16 | 02:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وسط انتقادات واسعة ومشاهد مأساوية، باشرت السلطات الأسترالية في عمليات القضاء على الجمال البرية شمال غربي البلاد، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق أنها قررت إعدام 10 آلاف جمل؛ لتسبّبها في أضرار بيئية تهدد حياة السكان وسط موجة جفاف وحرائق كبيرة وحسب موقع “يورو نيوز”، استعانت أستراليا بقناصة تابعين للجيش الذين بدأوا في […]

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