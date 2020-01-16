قناع القهوة لعلاج الهالات الداكنة

2020/01/16 | 03:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / الهالات الداكنة والخطوط الدقيقة شائعة جدًا وتظهر عادة عند التقدم في العمر.ويمكن أن تظهر هذه المشكلات حتى قبل بلوغك سن 25 بسبب التوتر ، واستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، ونقص العناية بالبشرة / والعيون ، والنظام الغذائي غير الملائم ، إلخ.هناك الكثير من كريمات العين التجارية المتوفرة في السوق، ولكن […]

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