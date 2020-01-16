اقتحام مكتب وكالة “الأناضول” بالقاهرة يثير غضب تركيا

2020/01/16 | 03:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دانت الرئاسة التركية، مساء الأربعاء، ما أسمته “الممارسات العدائية للسلطات المصرية ضد الإعلام التركي”؛ على خلفية مداهمة الشرطة المصرية لمكتب وكالة “الأناضول” في العاصمة القاهرة وتوقيفها بعض العاملين هناك، لترد أنقرة باستدعاء القائم بالأعمال المصري.وقالت الرئاسة التركية في بيان صادر عن مكتب الاتصال لديها: إنها “تدين التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر […]

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