بوتين يشكل فريق عمل لتعديل الدستور الروسي

2020/01/16 | 03:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أمر بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على دستور روسيا.

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