العراق يعرض فرصه الاستثمارية امام الشركات البريطانية

2020/01/16 | 03:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سفير جمهورية العراق في المملكة المتحدة البريطانية محمد جعفر الصدر، حرص السفارة على التعريف بالفرص الاستثمارية لاستقطاب الشركات البريطانية للعمل في العراق.

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