شاهد : حفل زفاف يتحول إلى مأساة

2020/01/16 | 03:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في حرب شعواء بين اثنين من أكبر العصابات في المكسيك أقتحم مسلحين كنيسة وقتلوا شقيقة زعيم عصابة الكارتل في يوم زفافها وهي مرتدية فستانها الأبيض، وخطفوا عريسها الذي يعد أحد أهم رجال عصابة الكارتل الشهيرة بالمكسيك.وواجهت كارم ليزبيث ييبز أورتيز شقيقة زعيم عصابة الكارتل هي وعريسها، والمعروف في عالم الجريمة المكسيكية باسم […]

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