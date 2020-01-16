2020/01/16 | 03:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن بلاده لن تكون منطلقا لأي اعتداء على أي دولة مجاورة، أو ساحة لحرب جديدة تستنزف طاقات ومقدرات الشعوب....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: العراق لن يكون منطلقا لساحة حرب جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: العراق لن يكون منطلقا لساحة حرب جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).