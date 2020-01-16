بـ10 دولارات فقط يمكنك شراء ساعة بيل غيتس

2020/01/16 | 04:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا ينتهي أسلوب حياة بيل غيتس من إدهاش متابعي أخباره الطريفة وحياته شبه المتقشفة، فلا يمضي شهر دون أن تلتقط صورة للرجل الأغنى في العالم لتطرح جدلا جديدا حول أسلوب عيشه الغريب لرجل يملك أكبر ثروة في العالم.ولقيت عدة صور لبيل غيتس، استحسانا كبيرا لدى آلاف الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن […]

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