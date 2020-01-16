بتجميد الدماغ.. شركة روسية تطرح خدمات ما بعد الموت

2020/01/16 | 04:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما توفيت والدة أليكسي فوروننكوف (70 عاما) دفع مبلغا من المال نظير تجميد دماغها وحفظه مبردا على أمل أن يتيح التقدم العملي مستقبلا إعادتها للحياة.

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