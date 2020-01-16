بريطانيا تعتزم مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري

2020/01/16 | 04:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن البرلمان الأوروبي سيصادق على اتفاق حول شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري.

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