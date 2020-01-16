تحشيد كبير للتظاهرة المليونية ضد الوجود الأميركي

2020/01/16 | 05:40 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميتشهد وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحشيداً كبيراً للمشاركة في التظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحشياً كبيراً.وأعلنت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري عن زمان ومكان التظاهرات المليونية التي دعا اليها تنديدا بالتواجد الأميركي في العراق، فيما دعا إلى الاستعداد لباقي الاحتجاجات السلمية كالاعتصام والاضراب عن الطعام وغيرها من الاحتجاجات.ونشرت صحفة صالح محمد العراقي منشورا على الفيسوك بعنوان “نصائح” قال فيه “سنتظاهر من اجل التنديد بالاحتلال وانتهاكاته لسيادة العراق، لنعيش في عراقنا آمنين، ومع جيراننا واصدقائنا سالمين وانني اجد ان الواجب الوطني يُحتّم على كل عراقي ان يتظاهر من اجل سيادته، ومن اجل رفض التواجد الامريكي في العراق”.ودعا العراقي في جملة توصياته إلى «رفع العلم العراقي فقط لا غير، فعندما يُرفَع العلم العراقي تُنَكَّس باقي الاعلام، وتذوب فيه وتخشع له»، مؤكدا أنه «لا بأس بلبس الاكفان، للدلالة على حب الوطن والفداء في سبيله».ومنع العراقي «كل الهتافات على الاطلاق، والتي تسيء لغير المحتل، او التي تتغنّى بحب الوطن، فمظاهراتنا (لا شرقية ولا غربية ثورة ثورة عراقية)»، مشيرا إلى أن التظاهرة ستكون «في سوح الاصلاح، الذي بذلنا من اجله الغالي والنفيس، ومَنْ يتظاهر في سوح الاصلاح اخوتنا، هدفنا هدفهم، ومطلبنا مطلبهم، والعكس صحيح..فـ(المحتل سيد الفاسدين)”.وأضاف “على كل متظاهر الالتزام بهويته العراقية فقط لا غير، ويُمنَع الكشف بأي صورة من الصور عن انتمائه الديني والعقائدي والعرقي والحزبي او العسكري او الجهادي، أو اي مُسمى من المُسميات الأخرى ومنع رفع اللافتات المتحزبة والفردية مطلقا، ومنع رفع اي صورة”.ودعت الصفحة إلى “الاستعداد لباقي الاحتجاجات السلمية كالاعتصام والاضراب عن الطعام وغيرها من الاحتجاجات”، مشددا على “عدم التوسع عن المكان المحدد للتظاهر والذي سيحدد لاحقا، وعدم التعدي على الاموال الخاصة والعامة، ولا سيما دوائر الدولة والبعثات الدبلوماسية وغيرها مطلقا”.ولفت صالح محمد العراقي إلى “يوم التظاهرة الموحدة هو يوم الجمعة المصادف 2020/1/24 في الساعة التاسعة صباحا في بغداد الحبيبة”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى تظاهرة مليونية للتنديد بالوجود الأميركي في البلاد، بعد لقائه زعماء فصائل المقاومة.وقال الصدر في تغريدة عبر موقع تويتر، إن سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية، ودعا جند الله وجند الوطن لهبة وثورة عراقية ومظاهرة مليونية سلمية موحدة، تندد بالوجود الأميركي وبانتهاكاته.ولفت إلى أن وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية ستعقب هذه المظاهرات، وقال إنها ستحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة.وتأتي دعوة الصدر بعد يوم من لقائه فصائل مقاومة عراقية على رأسها عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء في مدينة قم الإيرانية- لتشكيل جبهة موحدة تهدف لإخراج القوات الأميركية من العراق.وكشف المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري أن فصائل المقاومة العراقية أعطت فرصة ومدة للحكومة ومجلس النواب من أجل إنهاء الوجود الأجنبي عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية.وحظيت دعوة الصدر إلى تأييد من مختلف الكتل السياسية والأوساط الشعبية، وحثت الأحزاب أنصارها إلى المشاركة فيها.

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