أسباب زيادة الوزن في الشتاء وطرق تخفيفه

2020/01/16 | 07:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تزداد رغبة الكثيرين في الأكل وتناول الأطعمة خلال فصل الشتاء بالإضافة لقلة الحركة خلال الجو البارد الأمر الذي يؤدي لزيادة الوزن.يحاول الكثيرون التخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبوه في فصل الشتاء، الأمر الذي يدفعهم لزيارة النوادي الرياضية، أملا في الحصول على جسم مثالي قبل قدوم الربيع.إلى أن عملية المحافظة على […]

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