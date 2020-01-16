2020/01/16 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق أنت فاسد.يصنعك النظام كذلك.أنت طائفي يجعلك النظام كذلك.أنا وأنت أبناء الحياة، أبناء النظام.النظام هو الحياة.لا بدّ من العيش تحت مظلة النظام بشروطه.وهذا مهم.كي نبقى على قيد الحياة.ليس منا من لا يعمل، حباً بالعمل أو تحت وطأة الضرورة.قليلون منا من يحب عمله.لكن الحصول على عمل ضرورة.حتى وان أعانك كبش الطائفة أو زعيم المحلة على ايجاد فرصة عمل، حتى ولو كنت خريجاً جامعياً، فأنت تعيش في خوف ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفضل شلق - الفساد ٦ – نمط إنتاج سلعته الفساد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الفضل شلق - الفساد ٦ – نمط إنتاج سلعته الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).