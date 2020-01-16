جو أتارد - فرنسا: العمال يرفضون مناورة ماكرون والإضراب العام يتجاوز يومه الأربعين

2020/01/16 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جو_أتارد بحلول يوم 13 يناير تكون المعركة ضد الإصلاح الرجعي الذي يريده ماكرون لنظام المعاشات قد تجاوزت يومها الأربعين.وكان الإضراب الرابع الذي نظم يوم الخميس الماضي، والاحتجاجات التي صاحبته في نهاية الأسبوع، قد أعاد مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، كما تم الإعلان عن أيام نضالية أخرى حتى 16 يناير.وفي محاولة من الحكومة لكسر الجبهة الموحدة لنقابات العمال، عرضت تعليق الزيادة المقترحة في سن التقاع......

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