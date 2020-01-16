آمال قرامي - «ليلة سقوط الحكومة» من منظور التحليل الجندري

2020/01/16 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي تحليل اخباري: «ليلة سقوط الحكومة» من منظور التحليل الجندريلقد أثبت «الجملي» أنّه ينظر إلى عالم السياسة باعتباره مجالا ذكوريّا، وحقّا مشروعا للرجال فمن خلاله يمتلكون السلطة، ويدعمون امتيازاتهم ومواقعهم داخل المجتمع.وفق هذا التصوّر كانت معظم نقاشات «الجملي» مع الرجال، وكان الخطاب الذي صاغه للحديث عن تشكيل الحكومة متضمّنا عبارات: «المرشّحين»، «المترشحين للوظائف»، «المواطن»، «التونسي»، «ا......

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