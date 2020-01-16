استقالة رئيس مخابرات السودان بعد إنهاء التمرد

2020/01/16 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قدم رئيس المخابرات السودانية استقالته الأربعاء، وذلك عقب ساعات من إنهاء “تمرد” قام به أعضاء في الجهاز، احتجاجا على خطة لإعادة الهيكلة.وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الاربعاء، أن أبا بكر مصطفى مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة “تمرد” قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة […]

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