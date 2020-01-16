شاهد : عريس يتسبب بإصابة مؤلمة لعروسه خلال الزفاف

2020/01/16 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرضت عروس فيتنامية لموقف صعب خلال حفل الزفاف، بسبب توتر العريس.ويظهر في مقطع الفيديو، الزوج وهو يحاول فتح زجاجة الشامبانيا، ليندفع الغطاء مصطدما في عين عروسه.وعلى الرغم من تعالي ضحكات العريس، إلا أن العروس بكت من الألم.

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