2020/01/16 | 07:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توفي الممثل السوري الشاب ” محمود بلال ” في مدينة إسطنبول التركية جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى مستشفى في منطقة OK MEYDAN .حيث تفاقمت وتدهورت الحالة الصحية لمحمود بلال ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجته بحسب (نورت).كان الفنان محمود بلال قد شارك في مسلسل “عروس بيروت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أحد ممثلي مسلسل عروس بيروت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أحد ممثلي مسلسل عروس بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).