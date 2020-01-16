2020/01/16 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف خبير في مجال الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، طرق تأمين الحسابات الشخصية في السوشيال ميديا، وحمايتها من الاختراق.جاء ذلك بعد انتشار سرقات حسابات التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى اختراق الهواتف الشخصية ومعرفة أماكن احداثيات الشخص عبر GPS، بحسب ما نشرته صحيفة “الجمهورية” المصرية.ونقلت الصحيفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تحمي حساباتك في السوشيال ميديا من الاختراق؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تحمي حساباتك في السوشيال ميديا من الاختراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).