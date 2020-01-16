العراق: مقتل ستة ارهابيين بضربة جوية في صلاح الدين

2020/01/16 | 08:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، عن مقتل ستة ارهابيين بضربة جوية في صلاح الدين وسط العراق....

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