2020/01/16 | 08:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نيويورك تايمز": الولايات المتحدة استأنفت العمليات المشتركة مع العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/16 | 08:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نيويورك تايمز": الولايات المتحدة استأنفت العمليات المشتركة مع العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نيويورك تايمز": الولايات المتحدة استأنفت العمليات المشتركة مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).