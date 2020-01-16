عبير العبيداء - الحركة النسوية والحرية

2020/01/16 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبير_العبيداء – صبا محمود / ترجمة: عبير العبيداءحتى نسبر أغوار مفهوم الحرية – الذي يشكِّل أساس الدراسات النسويِّة – بعمق أكثر، أجد أنه من المفيد أن نفكر في التفريق الرئيسي لدى المنظِّرين الليبراليين بين الحرية السلبية والإيجابية[1].يقصد بالحرية السلبية غياب العوائق الخارجية في تقرير المصير اختيارًا وعملًا، سواء طرحت من قبل الدولة أو الشركات أو الأفراد[2].تُفهم «الحرية الإيجابية»، من ناحية أخرى، على أن......

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