2020/01/16 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبير_العبيداء – صبا محمود / ترجمة: عبير العبيداءحتى نسبر أغوار مفهوم الحرية – الذي يشكِّل أساس الدراسات النسويِّة – بعمق أكثر، أجد أنه من المفيد أن نفكر في التفريق الرئيسي لدى المنظِّرين الليبراليين بين الحرية السلبية والإيجابية[1].
يقصد بالحرية السلبية غياب العوائق الخارجية في تقرير المصير اختيارًا وعملًا، سواء طرحت من قبل الدولة أو الشركات أو الأفراد[2].
تُفهم «الحرية الإيجابية»، من ناحية أخرى، على أن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبير العبيداء - الحركة النسوية والحرية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يقصد بالحرية السلبية غياب العوائق الخارجية في تقرير المصير اختيارًا وعملًا، سواء طرحت من قبل الدولة أو الشركات أو الأفراد[2].
تُفهم «الحرية الإيجابية»، من ناحية أخرى، على أن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبير العبيداء - الحركة النسوية والحرية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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