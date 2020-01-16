الحزب الشيوعي السوداني - بيان سكرتارية اللجنة المركزية حول الأحداث الأخيرة

2020/01/16 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني ما حدث فى ليل ونهار أمس 14 / 1/ 2020 من تمرد لأفراد هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات نعتبره جزءاً من تآمر واسع إشتركت فيه عدة جهات من الداخل والخارج بهدف إجهاض الثورة , بدأ التخطيط له وتنفيذه منذ ابريل 2019 .اتخذ هذا التآمر عدة أشكال وسيناريوهات , بدأت بإنقلاب اللجنة الامنية وفض الإعتصام , ومحاولات الانقلابات العسكرية العديدة التى تم الكشف عنها فى حينها .ومحاولات إثارة الفوضى والعنف وخ......

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