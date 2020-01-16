الحزب الشيوعي اللبناني - حول الانتفاضة والمرحلة الانتقالية

2020/01/16 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اللبناني مشروع البرنامج السياسي والاقتصادي- الاجتماعي حول الانتفاضة والمرحلة الانتقاليةكانون الثاني 2020 أفرزت الانتفاضة الشعبية المجيدة التي انفجرت في 17 تشرين الأول الماضي واقعاً سياسياً جديداً في البلاد، حيث نزل إلى الشارع مئات آلاف المواطنين من كلّ المناطق والانتماءات للمطالبة بتغيير شامل للنظام الطائفي والرأسمالي الريعي الذي أدى إلى إفقار اللبنانيين وتهجير الشباب وإ......

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