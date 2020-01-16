التعليم النيابية تناقش خطط الوزارة للعام الدراسي الحالي في الجامعات

2020/01/16 | 08:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بحثت لجنة التعليم العالي النيابية مع وكيل وزير التعليم العالي للشؤون الفنية فؤاد قاسم خطط الوزارة للعام...

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