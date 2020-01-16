اليابان تؤكد أول إصابة بـ الفيروس الغامض

2020/01/16 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة في اليابان،اليوم الخميس، أول حالة إصابة بفيروس تاجي جديد ظهر في الصين.

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