منتخب كرة الطاولة يشارك في بطولة مصر الدولية

2020/01/16 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للجنة البارالمبية العراقية عن مشاركة المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة مصر الدولية التي من المقرر أن تنطلق في مدينة الإسكندرية في الثلاثين من الشهر الحالي وتستمر لغاية السادس من شباط المقبل.

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