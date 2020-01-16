2020/01/16 | 09:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة فتى بانفجار مخلف حربي في اللحيس غرب البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/16 | 09:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة فتى بانفجار مخلف حربي في اللحيس غرب البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة فتى بانفجار مخلف حربي في اللحيس غرب البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).