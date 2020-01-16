القوات الاميركية في العراق .. واشنطن في مواجهة الشارع

2020/01/16 | 09:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين دخلت القوات الاميركية العراق عام الفين وثلاثة، لم تدخل لتغادر بل لتبقى والسبب ان وجودها ضروري لضمان مصالح الولايات المتحدة تحت عنوان العلاقات الم...

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