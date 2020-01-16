كوردستان تودع عسكرياً المانياً درب آلافاً من حراسها الأمنيين

2020/01/16 | 09:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درب هوفنر الآلاف من الحراس الأمنيين الذين تطوعوا بدورهم في دعم قوات البيشمركة في القتال ضد تنظيم داعش – صورة: شركة برزة الامنية

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