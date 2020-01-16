2020/01/16 | 09:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود أمريكيون في العراق (صورة أرشيفية) أكد مسؤولان عسكريان أمريكيان أن الجيش الأمريكي استأنف عملياته المشتركة مع العراق يوم الأربعاء، وذلك بعد 10 أيام من تعليقها في أعقاب مقتل قائد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نيويورك تايمز”: الولايات المتحدة استأنفت العمليات المشتركة مع العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“نيويورك تايمز”: الولايات المتحدة استأنفت العمليات المشتركة مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).