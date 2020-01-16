شاهد : تعيين أول امرأة مسلمة في منصب واعظة دينية بالجيش الأمريكي

2020/01/16 | 09:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ صنع سلاح الجو الأمريكي التاريخ الشهر الماضي؛ عندما عيَّن الملازم ثاني صالحة جابين، أول امرأة مسلمة، في منصب واعظة دينية في القوات المسلحة.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مساء الأربعاء، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أرفقتها بالتعليق «الملازم ثاني صالحة جابين، أول امرأة مسلمة بمنصب واعظة دينية في سلاح الجو ووزارة الدفاع […]

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