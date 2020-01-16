فيديو : أغرب عملية تهريب مخدرات إلى سجن روسي

2020/01/16 | 09:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ألقت شرطة إقليم زابايكاليه الروسي، القبض على ثلاثة من سكان الإقليم (تشكيل عصابي)، بعد الكشف عن أنهم استخدموا بندقية ضغط هواء يدوية الصنع لـ«رمي» مخدرات إلى سجناء معتقل محلي عبر السياج.وقال المكتب الإعلامي لـوزارة الداخلية الروسية، إن الشرطة عثرت على كمية من القنب في سيارة أحد الأشخاص، الذين ألقي القبض عليهم، ونشرت الوزارة شريط فيديو يظهر […]

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